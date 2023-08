Motorista perde controle e invade calçada em Minas Gerais; três pessoas escaparam do acidente

Um motorista de 29 anos invadiu uma calçada e quase atropelou três pessoas na noite de terça-feira (1º) na Avenida Peter Henry Rolfs, em Viçosa, na Zona da Mata mineira. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança. O condutor do automóvel teria perdido o controle do veículo após tentar desviar de uma moto, segundo informações da Polícia Militar (PM).

Nas imagens, é possível ver o momento que o carro atravessou a rua, subiu na calçada e bateu em um muro. Assustados, os pedestres conseguem escapar em questão de segundos. Rapidamente, as três pessoas se afastaram quando perceberam que o carro estava indo em direção a elas em alta velocidade.

Logo após a batida, um carro da polícia se dirigiu até o local. Algumas pessoas que estavam nas proximidades observavam o acidente de longe. Apesar do susto, ninguém teve ferimentos graves.

