Motorista de aplicativo é preso transportando 1 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de aplicativo que transportava cerca de 1,2 quilos de cocaína. O caso ocorreu na última segunda-feira (04), na BR 290, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Durante a abordagem, o motorista alegou que foi acionado para entregar a encomenda em Rosário do Sul.

VEJA MAIS

O homem, de 41 anos, foi preso em flagrante e o carro, um Logan com placa de Porto Alegre, foi apreendido.

Se fracionada, a droga renderia cerca de 1.200 porções prontas para o consumo.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com