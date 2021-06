Modelo denuncia assédio sexual de fotógrafo em sessão de fotos: 'Me pediu para ficar nua'

A modelo Jennifer Melina Mendes Meneses, de 24 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (9) para falar do assédio sexual que sofreu por parte de um fotógrafo que atua no Distrito Federal. Em boletim de ocorrência feito na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) ela relatou que teria sido coagida pelo acusado a ficar nua durante sessões de fotos. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Nos stories do Instagram, Jennifer contou que foi procurada em março deste ano pelo profissional, que não teve a identidade revelada por motivos de segurança. Durante o contato, ele mostrou interesse em que ela fizesse parte da agência dele.

Jeniffer marcou um encontro pessoalmente no escritório do fotógrafo, que pediu que ela não estivesse acompanhada no dia da reunião. “Eu fui, e ele me explicou que o intuito era ajudar, me fazer crescer. Como ele passava bastante credibilidade, a empresa existe desde 2008 e tem muitos seguidores nas redes sociais, acreditei. Na hora de fazer a avaliação, me pediu para ficar completamente nua e disse que era procedimento padrão. Não tenho problemas com ensaio nu feminino e não me importei naquele primeiro momento”, disse.

Mas, a modelo começou a desconfiar quando as promessas de diversos trabalhos, tratamentos de beleza e matrícula em academia de ginástica não foram cumpridas. Em uma das sessões, o fotógrafo chegou a pedir que Jenniffer fizesse o ensaio totalmente nua e se masturbasse enquanto ele batia as fotos.

“Foi aí que eu disse que não iria me tocar e indaguei para quem eram as fotos. Ele disse que vendia para interessados e pessoas do meio político. Que eu iria conseguir muito dinheiro por cada foto, mas precisaria fazer de acordo com as exigências que ele estava pedindo”, contou. Ao perceber a relutância da moça, o profissional optou por rescindir o contrato por e-mail.

Jeniffer começou investigar por conta própria e descobriu que não havia sido a única modelo assediada pelo mesmo fotógrafo. Com a colaboração das demais vítimas foram reunidos em torno de 450 prints de conversas que ele mantinha com as agenciadas. O material foi entregue à Deam e será usado como prova. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) segue investigando as denúncias.