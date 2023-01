Michelle Bolsonaro publica vídeos de atividades de quando ainda morava no Palácio do Alvorada

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, publicou, nesta sexta-feira, 6, segundo informações que circulam pela Internet, uma série de vídeos que mostram uma área externa do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, onde ela viveu, até fins de dezembro do ano passado, com o presidente Jair Bolsonaro (PL). As postagens teriam sido feitas nos storys do Instagram de Michelle.

Nas imagens, Michelle teria mostrado algumas atividades do projeto “Alvorada de portas abertas”, em dezembro do ano passado, com crianças fazendo aulas de natação e brincando de dança das cadeiras. Nas publicações, Michelle ainda teria agradecido à Marcela Temer, esposa do ex-presidente Michel Temer (MDB), que deu início a esse projeto.

Na gestão Bolsonaro, o “Alvorada de portas abertas” fazia parte do “Pátria Voluntária”, programa de voluntariado comandado por Michelle Bolsonaro e que teria como objetivo promover práticas culturais, sustentáveis e educacionais para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao assumir a presidência, Lula extinguiu o programa.