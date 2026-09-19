Menina atacada por abelhas grava vídeo em hospital e afirma estar perto de receber alta hospitalar

A estudante Saffira, de 12 anos, atingida por picadas de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, gravou um vídeo neste sábado (19) no hospital em que está internada, em Contagem. Na gravação, publicada em sua conta no Instagram administrada pela mãe, a menina informou sobre seu estado de saúde e declarou estar próxima da alta hospitalar.

O ataque ocorreu na segunda-feira (14), na entrada da escola onde a estudante estuda, após a queda de uma colmeia instalada em uma árvore próxima ao local. A menina foi socorrida pelo motoboy Vinícius Martins de Paulo, que passava pela área, observou a situação e retirou os insetos do corpo da garota com as mãos e com o uso de um spray desodorante. Durante a ação, o motoboy recebeu mais de 40 picadas de abelhas.

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Vinícius Martins de Paulo, morador de Betim, publicou um vídeo na quinta-feira (17) relando que interveio no local ao presenciar o ataque e notar a presença de outras pessoas ao redor sem realizar socorro. Ele declarou que a decisão de intervir ocorreu por ser pai de duas filhas. Após a repercussão do caso, o motoboy recebeu um automóvel e uma motocicleta doados por meio de uma mobilização promovida por criadores de conteúdo em redes sociais.