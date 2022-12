Mega da Virada: veja quais números mais saíram no último sorteio do ano

Todos os anos, desde 2009, a Loteria Federal brasileira realiza um sorteio especial no último dia do ano, conhecido como Mega da Virada. Nesta versão da Mega-Sena, o prêmio não é acumulado e as apostas começam mais cedo, com o objetivo de aumentar o valor da quantia recebida pelo vencedor.

Ao todo, a Mega da Virada já realizou o maior sorteio do ano 13 vezes. As premiações recorde também foram resultado do sorteio especial. Em 2021, o sorteio atingiu o maior prêmio da história: mais de R$378 milhões, valor dividido entre dois ganhadores.

Quais os números que mais saíram na Mega da Virada?

O sorteio especial já pagou oito entre os dez maiores sorteios da Mega-Sena. Neste ano, o prêmio pode chegar a R$450 milhões, de acordo com estimativas. Veja quais os números mais sorteados na história da Mega da Virada:

Número das dezenas Número de vezes que as dezenas foram sorteadas 10 4 3, 5, 20, 33, 36 3 2, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56, 58 2 1, 4, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 1 7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60 0

Até quando posso apostar na Mega da Virada?

Todos os sorteios da Mega-Sena foram interrompidos neste período final do ano, e a partir do dia 17 de dezembro, as apostas na modalidade serão voltadas para a Mega da Virada, que ocorrerá no dia 31 de dezembro. Os apostadores têm até às 17h do último dia do ano para jogar, quando as apostas serão encerradas. O sorteio será realizado no mesmo dia, às 20h.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)