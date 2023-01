MEC anuncia reajuste de 15% no piso nacional dos professores

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), assinou, nesta segunda-feira (16), a portaria que estabelece o novo piso do magistério neste ano. Com isso, o valor do salário inicial que antes era de R$ 3.845,63 passa para R$ 4.420,55, um aumento de quase 15%. O reajuste havia sido divulgado em portaria interministerial nos últimos dias do governo Jair Bolsonaro (PL), em dezembro, e foi confirmado hoje. As informações são do portal UOL.

"A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país", escreveu o ministro em postagem feita na noite desta segunda.

A atualização do piso - que corresponde à base do vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de 40 horas semanais - já será feita neste mês de janeiro.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) publicou, há menos de dez dias, uma nota cobrando o reajuste no piso que, segundo representantes da categoria, deveria ser pago a partir da publicação da portaria de dezembro, porém, estados e municípios só seguem o reajuste após anúncio do MEC.

O reajuste do piso está relacionado ao crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pelo Fundeb. Neste ano, o aumento foi de cerca de 15%, mesmo valor de atualização do piso.