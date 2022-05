Marido cola cartaz em carro pedindo paciência depois da esposa fazer uma cesárea

Uma atitude inusitada chamou a atenção de vários internautas nos últimos dias. Elder de Freitas Ribeiro escreveu um cartaz avisando outros motoristas que vai dirigir devagar, porque a sua esposa fez uma cesárea. O fato aconteceu em Anápolis, município de Goiás, mas viralizou pelo Brasil após repercussão nas redes sociais. Com informações do G1 de Goiás.

Letícia Mikaelly, esposa de Elder, deu à luz a filha na última quarta-feira (11). O casal tem duas crianças, a recém-nascida Leonora e outro filho de quase 2 anos. Na ocasião do primeiro parto, a criança precisou ficar na UTI, o que ocasionou muitas idas e vindas ao hospital. Elder dirigia lentamente, porque sua esposa sentia dores no local da cirurgia com qualquer impacto.

“Depois do primeiro parto, quando eu dirigia, o pessoal ficava xingando, buzinando, e agora tive essa ideia", explicou Elder.

A esposa apoiou a ideia do marido, porque sentia muitas dores na barriga, cabeça e no corpo, por conta da cesárea. Além disso, o cartaz chamou a atenção de outros motoristas, que buzinavam em sinal de apoio.

Elder e Letícia (Reprodução / Bom Dia Goiás)