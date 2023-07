Margem Equatorial: Petrobras intensificará pesquisa de petróleo e gás na região, afirma ministro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quarta-feira (26) que a Petrobras irá intensificar a exploração da Margem Equatorial, uma vasta região que se estende desde o norte do Amapá até a bacia do Rio Grande do Norte. O objetivo é verificar a viabilidade de novos poços de petróleo e gás na área, que promete ser um potencial reservatório para o Brasil. Com investimentos e pesquisa contínua, a estatal busca ampliar suas descobertas de recursos naturais no local.

O anúncio foi feito durante o evento "Desafio econômico: perspectivas e desafios da região Nordeste", realizado no Palácio do Planalto, sob a condução do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e contou com a presença dos governadores da região e ministros.

"Com investimentos, pesquisa que a Petrobras vai manter, vai intensificar porque ali acena-se com a possibilidade de ser um novo grande novo reservatório de gás e óleo para o Brasil”, disse Costa.

Ibama tem sido entrave para projeto

Entretanto, o projeto da Petrobras enfrenta resistência por parte do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), que negou a licença ambiental solicitada pela empresa. O pedido visava realizar um teste pré-operacional para analisar a capacidade de resposta da Petrobras a eventuais vazamentos na área. O órgão ambiental questionou a perfuração de um poço em um bloco de exploração a aproximadamente 170 km da costa, argumentando sobre os possíveis impactos ambientais na região.

Em entrevista anterior, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, informou que a decisão sobre a autorização para as perfurações na Margem Equatorial está sendo avaliada pelo Estado brasileiro, envolvendo diversos órgãos, como a Casa Civil e a Advocacia-Geral da União (AGU).

A Margem Equatorial é uma região em alto-mar, compreendendo áreas da Guiana até o Estado do Rio Grande do Norte, e é formada por cinco bacias sedimentares. A Petrobras foca na bacia da Foz do Amazonas, que, apesar do nome, não se localiza na foz do rio Amazonas, mas sim a 500 km de distância. A região é promissora, pois os países vizinhos, Guiana e Suriname, já realizaram descobertas significativas de petróleo. No entanto, as preocupações ambientais são latentes, especialmente considerando a falta de informações atualizadas sobre o ecossistema da região e os possíveis impactos de um vazamento de petróleo.

As cinco bacias da porção brasileira:

Foz do Amazonas, localizada nos Estados do Amapá e do Pará;

Pará-Maranhão, localizada no Pará e no Maranhão;

Barreirinhas, localizada no Maranhão;

Ceará, localizada no Piauí e Ceará;

Potiguar, localizada no Rio Grande do Norte.