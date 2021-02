Mais de 4,5 milhões de brasileiros já foram vacinados contra a covid-19

Nesta quinta-feira (11), o Brasil alcançou a marca de 4.584.338 pessoas imunizadas contra a Covid-19. Os números foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa, com base nos dados repassados pelas secretarias estaduais de saúde. Somente nas últimas 24 horas, 262.660 pessoas receberam a primeira e 28.228 a segunda dose da vacina.

De acordo com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, o órgão encaminhou com antecedência os documentos requeridos pelos laboratórios Pfizer e Biontech para garantir a autorização do uso em massa das vacinas por eles produzidas em prazo inferior aos dois meses previstos inicialmente. Ambos já fizeram o pedido de registro na Anvisa.

A Pfizer anunciou que a eficácia de sua vacina é de 95%, bem acima dos 50% exigidos pelas autoridades.

O registro definitivo — que permite o uso em massa, e não apenas em grupos prioritários — da vacina da Fiocruz, produzida em parceria com a Astra Zeneca, também deverá ser agilizado, segundo Torres. Porém, o imunizante já tem autorização de uso emergencial.

Outra vacina cujo uso é discutido no Brasil, a Sputnik, ainda é uma "incógnita". Originária da Rússia, tem como parceiro brasileiro o laboratório União Química.