Mãe implora a bandidos para ter direito de enterrar o filho: 'Quero me despedir'

O desabafo desesperado da dona de casa Izalene Dias, mãe do paraquedista do Exército Brasileiro Carlos Gabriel Rosa, de 20 anos, desaparecido desde a noite da última terça-feira (26), quando foi visto pela última vez no bairro Monjolos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, comove a internet.

De acordo com informações recebidas pela família, o militar teria sido baleado por criminosos da localidade conhecida como 'Campo do Canequinho' e colocado no porta malas de um carro roubado para ser levado para o interior da favela.

Em busca do filho, Izalene gravou um vídeo e publicou em sua página no Facebook pedindo ajuda para poder se despedir de Carlos Gabriel.

"Eu peço que me ajudem na divulgação desse vídeo e que ele caia nas mãos de quem fez isso com meu filho. Não interessa quem foi, pois não vai trazer ele de volta. Eu só quero me despedir do meu filho, queria dar um enterro digno para ele. Só posso dizer que minha vida acabou, eu quero me despedir do meu filho e dizer o quanto eu o amo e vou amar para o resto da vida", diz Izalene no vídeo.

Investigações

As investigações do desaparecimento do militar estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Agentes do Núcleo de Descoberta e Paradeiro estão em contato com a família e realizam diligenciais para localizar a vítima.

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Civil disse que as investigações prosseguem.

O Comando Militar do Leste informou que Carlos Gabriel da Rosa, não faz parte do quadro de integrantes do Exército desde o dia 13 de janeiro deste ano, quando foi licenciado por término de serviço militar obrigatório.