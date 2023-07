Lula pretende fechar ainda este ano acordo 'equilibrado' entre UE e Mercosul

Durante sua estadia em Bruxelas, O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira, 17, que espera fechar ainda este ano "um acordo entre Mercosul e União Europeia equilibrado". Lula afirmou também que o Brasil "vai cumprir com sua parte na questão do clima".



"Nós temos um compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030. Esse é um compromisso assumido antes, durante e depois de uma campanha política", disse Lula. A negociação para o acordo entre UE e Mercosul foi concluída parcialmente em 2019. Neste ano, os europeus enviaram uma carta adicional que prevê sanções em questões ambientais, o que Lula chegou a classificar como uma "ameaça".



Presidente da Comissão Europeia (braço executivo da UE), Ursula von der Leyen, disse que um acordo entre os dois blocos estava "ao alcance" e que os europeus queriam resolver "qualquer diferença restante o mais rápido possível."



Lula chegou domingo, 16, em Bruxelas para participar da cúpula que reúne países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da UE. O encontro entre os líderes dos blocos, que reúnem 60 países, vai até o dia 18 deste mês. Além do encontro com Ursula, nos próximos dias, o presidente terá também, sete reuniões bilaterais.



Durante o discurso, Leyen anunciou investimento de 45 bilhões de euros (R$ 242 bilhões) na América Latina e no Caribe em projetos que vão de energia limpa a vacinas.



No discurso, Lula também citou a importância das compras governamentais (aquelas realizadas pelo poder público para a aquisição de bens, serviços e obras por meio de licitação) para a economia do país – um dos entraves do acordo entre Mercosul e União Europeia – e projetos que o governo pretende lançar nos próximos meses, como o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



"O Brasil voltou ao cenário internacional para contribuir no enfrentamento dos desafios do nosso planeta, como a crise das mudanças climáticas e o aumento das desigualdades. Vamos provar, como já fizemos no passado, que é possível produzir e crescer de forma sustentável e eficiente", disse o presidente.



Lula tem insistido, em discursos durante viagens ao exterior, na ideia de que o Brasil já foi um líder na discussão ambiental global e quer retomar esse protagonismo.



Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp