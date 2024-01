Lista de instituições e vagas para o Sisu 2024 já está disponível; acesse

A relação de instituições de ensino superior e as vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 já está acessível para consulta. São 127 universidades em todo o país, oferecendo um total de 264.360 vagas, predominantemente para cursos em tempo integral. Desse total, 121.750 vagas são destinadas a cotas, e 19.899 para ação afirmativa própria da instituição.

As inscrições para o processo seletivo terão início em 22 de janeiro. Os estudantes têm a opção de escolher entre instituições federais, estaduais, municipais e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

VEJA MAIS

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a liderança na lista das entidades com maior número de vagas pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.240 vagas. Na sequência, estão a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.788, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 7.750.

No âmbito das instituições públicas estaduais, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) detém o maior número de vagas, oferecendo quase 6 mil oportunidades. A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) está em segundo lugar, com 4.215, seguida pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que disponibilizará 2.610. A única participante do Sisu em instituição municipal é a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama), no Paraná, com 86 vagas.

Sisu passa a ter apenas uma edição anual

A partir de 2024, o Sisu terá apenas uma edição anual. O programa, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas em todo o país com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), costumava ser realizado duas vezes por ano. Criado em 2009 e implementado em 2010, o Sisu reunirá as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior em uma única plataforma.

Durante o período de inscrição, os candidatos podem escolher até duas opções de curso para concorrer a vagas. A nota de corte de cada curso é divulgada diariamente, e os estudantes podem alterar suas opções até o último dia de inscrição. A primeira edição de 2023 teve a maior participação de instituições e a maior oferta de vagas, com 226.399 vagas de 6.402 cursos em 128 instituições. A segunda edição de 2023 disponibilizou 51.277 vagas em 1.666 cursos, de 65 instituições de educação superior. Acesse a lista.