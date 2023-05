Ladrões roubam casa, pegam no sono e são presos

De acordo com a Polícia Militar, em São Paulo, ladrões fizeram uma família de refém, pegaram no sono e foram presos na capital paulista. A PM informou que os homens teriam invadido uma chácara na avenida do Paiol e, armados, renderam uma mulher e os dois filhos dela.

VEJA MAIS

Em seguida, a dupla realizou uma série de transações bancarias via Pix a partir das contas da família. Ao todo, a família foi mantida refém por cerca de 30 horas, até que os ladrões pegaram no sono. Um dos irmãos, então, aproveitou a oportunidade para fugir da chácara e acionar a polícia.

Quando a PM chegou ao local, os bandidos ainda estavam dormindo. Durante a abordagem, eles chegaram a tentar fugir, mas foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil.