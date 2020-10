Jovem armado agride criança e membros de igreja em Manaus

Um jovem, de 25 anos, foi preso nesta sexta-feira (23) por agressão e disparos com arma de fogo em via pública, em Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, um rapaz estaria armado e agredindo membros de uma igreja e uma criança de 13 anos.

Ao chegar ao local, os policiais receberam a informação de que o jovem estava descontrolado e havia se recolhido para um mercadinho. No estabelecimento, o indivíduo havia se trancado e se negava a falar com os policiais.

Com o apoio de viaturas e do pai do suspeito, que chegou ao local e abriu a porta lateral, os policiais efetuaram a detenção do jovem, que não esboçou reação e mostrou onde se encontrava a arma utilizada no delito.

Ele foi encaminhado para a delegacia, junto com as testemunhas para os procedimentos cabíveis.