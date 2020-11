Jornalista acusa professor universitário de estupro

A jornalista Amanda Audi, repórter do The Intercept Brasil, publicou em seu perfil no Twitter um desabafo falando sobre a acusação de estupro que registrou contra o professor da Universidade de Brasília (UnB) Alexandre Andrada. O caso aconteceu em outubro de 2019, mas foi revelado só agora.

De acordo com o relato, a jornalista relata falta de confiança no sistema judicial. “Não quero entrar em detalhes sobre o que aconteceu, porque isso me faz muito mal (…) Quero apenas relatar a minha dolorosa sensação de impotência frente ao descaso com que polícia, MP e judiciário trataram o meu caso”, escreveu Amanda.

Respondendo às perguntas, recebi uma notificação dos advogados do cara para que eu apagasse os posts. Tive que fazer isso pq não tenho condição de arcar com um processo. — Amanda Audi (@amandafaudi) November 4, 2020

Ela conta que “a polícia mal investigou: falou apenas com uma testemunha e abriu mão de falar com outras. O promotor Fábio Barros de Matos achou que era caso de ‘apenas duas pessoas confusas sobre suas intenções e sentimentos'”, também que “há considerável dúvida a respeito do dolo porque eu registrei o BO sete dias depois do que aconteceu”.

Amanda também acusou Alexandre de “mentir muito no depoimento”.

A jornalista avaliou o caso da influencer Mariana Ferrer, que também denunciou um estupro. Segundo Amanda, o caso "mostra o completo absurdo que é buscar justiça em um caso de violência sexual no Brasil. Em que nem mesmo o defensor dela a defendeu. É ser o tempo todo desacreditada, ser tratada como culpada ao invés de vítima”.

O advogado de Alexandre, Fernando Parente, afirmou que seu cliente está arrependido de ter tido algum tipo de relacionamento com Amanda. “O Alexandre está tranquilo em relação ao que aconteceu. Então ele se arrepende do envolvimento de maneira geral, mas em relação ao fato, em si, ele está tranquilo, porque não aconteceu o estupro que ela fala”, disse o advogado.

A UNB informou que não tem nenhuma apuração interna sobre atos cometidos por Alexandre Andrada. "A Universidade de Brasília não recebeu denúncia contra o professor. A instituição repudia qualquer tipo de violência contra a mulher e reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e a promoção da igualdade de gênero", diz a nota da instituição.

O The Intercept Brasil afirmou que "assim que foi informado do caso, o Intercept tomou todas as medidas que lhe cabiam. Alexandre Andrada não faz mais parte da nossa equipe".