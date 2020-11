Irmão de candidato é preso pela PF com dinheiro na cueca

Miguel Amorim, irmão de Naumi Amorim (PSD), candidato à reeleição em Caucaia (CE), foi preso pela Polícia Federal (PF) com dinheiro na cueca no último sábado (28), um dia antes da realização do segundo turno.

Além dele, secretários do candidato foram alvos de busca e apreensão. Foram encontrados cerca de R$ 600 mil com as autoridades, que são suspeitas de crime eleitoral. Ao todo, cinco pessoas foram detidas.

Também, um assessor de uma deputada estadual e um servidor público também teriam envolvimento com os crimes.

O candidato disse que vai esperar os resultados da investigação.

Os suspeitos foram ouvidos e liberados. Alguns foram detidos com dinheiro vivo, listas de nomes e material de campanha.