Internet de Elon Musk beneficia garimpos ilegais na Amazônia

O bilionário sul-africano Elon Musk anunciou que levaria internet a 19 mil escolas brasileiras por meio da sua empresa, a Starlink, quando esteve visitando o Brasil em maio de 2022, sendo recebido pelo governo Jair Bolsonaro (PL). A realidade, hoje, é que a Starlink só atendeu três escolas estaduais do estado do Amazonas, mas está vendendo muitas antenas para garimpos ilegais na Amazônia. Os equipamentos têm sido apreendidos em operações de fiscalização ambiental.

A internet nos garimpos dificulta a própria fiscalização, segundo reportagem do Uol. Os fiscais do Ibama afirmam que a expansão do serviço é um novo obstáculo no combate ao crime, pois os equipamentos da Starlink possibilitam a conexão com satélites de baixa órbita, tornando a internet viável em áreas remotas, como a floresta.

Os garimpeiros têm substituído a comunicação via rádio pela internet, que tem se mostrado mais acessível e eficiente. Com isso, os criminosos monitoram a presença dos órgãos ambientais nas áreas protegidas e a fiscalização tem a capacidade de atuação reduzida.

O fiscal ambiental do Ibama, Augusto Morelli, conta que, no início do ano, o governo instalou um cabo de aço sobre um rio na Terra Indígena Yanomami para controlar o trânsito fluvial. Em maio, o cabo se rompeu e, na mesma noite, os barcos clandestinos passaram pelo local. Já "em fevereiro, foi instalada uma barreira no Rio Uraricoera e, quando ela se rompeu, no mesmo dia, registramos a passagem de barcos exatamente no local onde a barreira estava rompida".

Veja mais:

Musk e governo

Quando Musk esteve no Brasil, o governo Bolsonaro anunciou a meta de conectar 100% das escolas públicas do Norte do país até o fim de 2022. Não chegou a ser formalizada nenhuma parceria com a empresa do biolionário. Hoje, mais de 5 mil escolas continuam sem internet na região, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A Anatel não respondeu se é possível bloquear o sinal de internet nas regiões de garimpo ilegal.

Revenda ilegal

O Uol monitorou grupos de garimpeiros no Whatsapp e no Facebook, onde acontecem as vendas de antenas da Starlink com preço inflacionado por revendedores não autorizados. A empresa não tem escritório no Brasil, mas anunciou ter alcançado 50 mil clientes no país.

No site da Starlink, a antena é vendida a partir de R$ 1 mil e a mensalidade custa a partir de R$ 184, mas nos grupos a venda do equipamento chega a R$ 8 mil. As revendas não são ilegais, mas contrariam os termos de uso da empresa.

A venda paralela é mais cara pois, inclusive, os equipamentos da Starlink funcionam normalmente no exterior. A Starlink não faz entregas para Venezuela, Suriname e as Guianas, mas os garimpeiros brasileiros levam as antenas para esses países. Um revendedor anônimo de Boa Vista (RR), ouvido pela reportagem, confirmou: "Se levar para outros países como Guiana Francesa e Suriname, em que o pessoal tem procurado muito, fica mais caro"

A Starlink não respondeu contatos por e-mail sobre os planos de conectar escolas e o uso do sinal nos garimpos. E o representante da Starlink no Brasil, Vítor Urner, disse que não fala em nome da companhia, que não tem envolvimento com a operação e nem conhece os planos da empresa no Brasil. "Não existe ainda uma estrutura e operação local e não estou autorizado a falar pela empresa".