Internet brinca ‘oferecendo’ kit fura-fila para envelhecer

Depois de circularem denúncias e mesmo gente ostentando nas redes sociais ter se vacinado mesmo sem integrar grupos prioritários, internautas fizeram um anúncio falso, para parodiar a situação dos que querem se dar bem. Chamaram de kit fura-fila, com uma máscara que pode envelhecer bastante a pessoa até entrar no grupo prioritário, que vai ser vacinado após os profissionais de saúde.

Claro que a vacinação vai se dar por identificação, por documento, mas as notícias de pessoas furando a fila e pegando a vez na hora da imunização virou piada, apesar de ser um caso sério.

Inclusive, no Amazonas, foi suspensa a vacinação para planejar quem deve ser prioritariamente vacinado.

Para conter a polêmica de quarta-feira, 20, quando um filho de um deputado e as gêmeas de um empresário no Estado vizinho, recém-formados em medicina, postaram fotos sendo vacinadas em rede social, a orientação agora é de que a prioridade na vacinação deva ser dada aos profissionais das unidades de referência, de média e alta complexidade, que tenham contato direto com pacientes com covid-19, levando em conta fatores como comorbidades e idade.