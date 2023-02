Instituição religiosa é alvo de ação da PF por suspeita de trabalho escravo

Uma instituição religiosa foi alvo da Operação Impostor, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (16), por suspeita de submeter pessoas ao trabalho escravo. A ação foi realizada em cooperação com o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo.

As acusações também incluem violações sexuais mediante fraude. As investigações apontam que as vítimas eram atraídas por mensagens espirituais veiculadas em um programa de rádio. Elas eram convencidas, progressivamente, a contribuir com a instituição e trabalhar de forma praticamente voluntária em troca de valores simbólicos.

Os criminosos também convenciam as vítimas a permanecer na instituição e a entregar documentos pessoais, coagindo-as a não sair do local e a realizar as tarefas impostas por ameaças e humilhações.

O principal suspeito tinha a função de “grão mestre” em uma estrutura hierarquizada. Ainda de acordo com as investigações, o grupo passava a trabalhar sem nenhuma remuneração ou sequer alimentação adequada. A polícia afirma que eles eram induzidos a acreditar que faziam parte de missão divina. O líder teria criado empresas usando documentos das vítimas e acumulado dívidas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)