INSS: agências não vão abrir durante feriado do dia 1º de maio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que as agências de todo o país não irão funcionar na próxima segunda-feira, 1º de maio, data considerada feriado nacional por ocasião do Dia do Trabalhador.

As atividades do órgão devem retornar no dia seguinte, terça-feira, 2 de maio. Vale lembrar que diversos serviços continuarão em funcionamento durante o feriado através do canal virtual Meu INSS, que pode ser acessado por site ou aplicativo.

Pagamento de benefícios também será interrompido

O calendário de pagamento dos benefícios do INSS - aposentadorias, pensões e auxílios - também será interrompido no feriado. O pagamento, que começou na última segunda-feira (24) para quem recebe até um salário mínimo, seguirá até o dia 8 de maio. Veja as datas:

Final de inscrição em 1 - 24 de abril;

Final de inscrição em 2 - 25 de abril;

Final de inscrição em 3 - 26 de abril;

Final de inscrição em 4 - 27 de abril;

Final de inscrição em 5 - 28 de abril;

Final de inscrição em 6 - 02 de maio;

Final de inscrição em 7 - 03 de maio;

Final de inscrição em 8 - 04 de maio;

Final de inscrição em 9 - 05 de maio;

Final de inscrição em 0 - 08 de maio.

Confira também as datas para quem recebe mais de um salário mínimo:

Final de inscrição em 1 ou 6 - 02 de maio;

Final de inscrição em 2 ou 7 - 03 de maio;

Final de inscrição em 3 ou 8 - 04 de maio;

Final de inscrição em 4 ou 9 - 05 de maio;

Final de inscrição em 5 ou 0 - 08 de maio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)