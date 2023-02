Incêndio de grandes proporções atinge o Warung Beach Club, em Itajaí (SC); vídeo

Na manhã de hoje, 22 de fevereiro, um grande incêndio atingiu o Warung Beach Club, um dos locais mais populares da Praia Brava, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, não houve feridos e as chamas foram controladas após duas horas de trabalho intenso. Com informações do G1

O empreendimento está localizado em uma área cercada por vegetação e próximo à faixa de areia, e a fumaça pode ser vista a vários quilômetros de distância. O Warung é um ponto de referência na música eletrônica e realiza grandes eventos que atraem turistas de todo o país. O último evento ocorreu no domingo passado, 19 de fevereiro.

As chamas teriam começado por volta das 10 horas da manhã e equipes de bombeiros de Itajaí e cidades vizinhas, como Itapema e Balneário Camboriú, também no Litoral Norte, foram mobilizadas para ajudar a controlar o fogo.

A causa do incêndio ainda não foi determinada e uma perícia deverá ser realizada para investigar a origem do fogo.

Segundo o site do beach club, o Warung está em atividade desde 2002 e é um local de referência na cena nacional e internacional de música eletrônica, ocupando uma área de cerca de dois mil metros quadrados.