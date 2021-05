Incêndio em hospital em Aracaju mata quatro pessoas

Após um incêndio por volta das 6h30 desta sexta-feira (28), cerca de 50 pacientes da ala covid do Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, na Avenida Maranhão, em Aracaju, foram transferidos para outras unidades. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as chamas foram controladas, mas quatro pessoas morreram.

Até a tarde da quinta-feira (27), 10 pacientes estavam na unidade à espera de leitos de UTI, segundo o boletim epidemiológico do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde. Os pacientes foram levados para os hospitais de Urgência Governador João Alves Filho de Urgência de Sergipe (Huse), da Polícia Militar, Joel Patrício, Santa Isabel e Cirurgia.

Uma força-tarefa das equipes de saúde foi montada do lado de fora do hospital para atender, além dos pacientes, os próprios funcionários e acompanhantes que inalaram fumaça e passaram mal. A suspeita é de que as chamas tenham iniciado no ar-condicionado do setor.

"Esse incêndio pode ser considerado de grandes proporções devido às consequências. O problema maior foi a quantidade de fumaça acumulada na área covid e a retirada das vítimas, que estavam acamadas, e a organização da cena para a remoção até outras unidades hospitalares", disse o capitão do Corpo de Bombeiros, Breno Queiroz. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate às chamas.

Veículos terceirizados e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram à unidade com cilindros de oxigênio. A Defesa Civil, a Polícia Rodoviária Federal e o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT) também estão no local.