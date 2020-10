Igreja pede doação de ouro aos fiéis: 'Aquele brinco que se quebrou'

Ao invés de dízimo e ajuda em ações sociais, uma igreja do Espírito Santo está pedindo nada mais nada menos do ouro aos seus fiéis.

A campanha, que tem gerado polêmica nas redes sociais, é da catedral de Colatina, no noroeste do Estado. As doações seriam usadas para ajudar a terminar a reforma da igreja.

Em campanha publicada no Facebook, a instituição divulga o slogan “Sua doação vale ouro”. Na publicação, a igreja também explica que o projeto já está na fase final. “Para essa etapa que virá continuamos precisando de recursos, e por isso estamos lançando a campanha”, diz o post.

A publicação continua explicando o pedido de doação aos fiéis: “Você também pode participar dessa campanha doando aquela peça de ouro que não usa mais, aquele brinco que se quebrou, ou simplesmente doar o que o seu coração mandar”, informou a publicação.

“Não é o ideal para a paróquia, já que transformar ouro em dinheiro não é muito fácil. Fizemos mais pelo espírito de fraternidade. Estamos tentando facilitar as doações”, justificou a coordenadora da pastoral da comunicação da igreja, Vanessa Schimidt.