Idoso de quase 100 anos comemora recuperação da covid-19: ‘Vitória’

Valdemar Alves de Almeida vai celebrar o Natal em casa. O idoso de incríveis 99 anos passou oito dias internado no Hospital Municipal de São Vicente, no litoral paulista, depois de ser diagnosticado com a covid-19.

Sua neta, Vanessa Santos Ferreira disse, em entrevista ao site da Prefeitura de São Vicente, estar feliz com a rápida recuperação do avô. “Não imaginávamos que ele ia sair dessa”, pontua.

Almeida chegou a ter falta de apetite, fraqueza e precisou ser internado na enfermaria. Em certo momento, ele precisou da ajuda de aparelhos para respirar, mas, após a introdução do cateter nasal e o recebimento de oxigênio, ele, aos poucos, foi melhorando.

“Maior alegria é saber que ainda existe vitória em meio a tanta luta contra esse vírus. Hoje, nossa ala covid fica feliz pela alta dele”, complementou a diretora do hospital municipal, Letícia Guedes.

Ao portal G1, Vanessa Ferreira contou que a comemoração de Natal obedecerá às orientações sanitárias de prevenção à covid-19. “No máximo vamos no portão da casa dele [Almeida]”, afirmou.