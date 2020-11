Idosa é internada em estado grave depois de ser atingida por pé de acerola

Terezinha de Jesus Fernandes, de 64 anos, está internada em estado grave no Hospital de Base, em Brasília (DF), após uma árvore cair sobre ela nesta quinta-feira (26). De acordo com a família, a idosa colhia acerolas, em uma árvore, quando foi atingida.

Um homem passava de carro pelo local no momento do acidente, quando viu a árvore despencando e muitas crianças correndo. “Joguei o carro num espaço que tinha ali e desci correndo para ver se tinha alguém embaixo”, disse Lucas Nunes, de 26 anos.

Lucas percebeu que a mulher estava machucada e usou os conhecimentos adquiridos quando caiu de moto para ajudar a vítima. “Deitei no chão, conversei com ela e não deixei que se movesse. Tentei dar uma tranquilidade”, relatou.

A idosa pediu para falar com a filha Greice Fernandes, de 40 anos, que logo foi ao local. Quando a mulher chegou, se revoltou porque o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda não estava no local. “Eu tendo que reduzir em pardal e parando em sinal acabei chegando antes”, reclama Greice.

Após mais alguns minutos, o resgate levou Terezinha até o Hospital de Base.

“Ela perdeu muito sangue, quebrou a bacia, osso da pélvis, uma perna… Está intubada e na UTI [unidade de terapia intensiva]”, contou a filha.

Apreensão

As filhas de Terezinha estão apreensivas pela mãe em estado tão grave. A família já passou por uma perda neste ano: o pai delas morreu em decorrência da covid-19 há quatro meses. “Minha família ainda está destroçada. Ainda não temos condições de passar por outra coisa assim”, lamenta.

Greice acusa o governo de omissão, ao não podar ou remover árvores com risco de queda das áreas verdes do Distrito Federal. “Não estava chovendo ou ventando. O que houve ali? Não viram que [a árvore] estava podre ou que precisava de uma poda?”, reclamou.

Quadro de saúde

Nesta sexta (27), a filha visitou a mãe idosa no hospital. “A cirurgia que fizeram demorou cinco horas. Foi muito delicado e ela precisou de duas bolsas de sangue. Deve ficar intubada pelo menos até amanhã”, contou.

Procurada, a Secretaria de Saúde se posicionou em relação à demora no atendimento do Samu. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) não informou se a árvore era condenada e não revelou o motivo de não ter sido retirada ou podada antes do acidente.