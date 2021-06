Homens praticaram sessão de tortura até a morte de adolescente

Um adolescente de 15 anos foi assassinado na segunda-feira (31), após uma sessão de tortura envolvendo dois homens. O crime aconteceu em Manacapuru, no interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida pela dupla, que estava armada com uma faca. Testemunhas relataram que enquanto um dos criminosos segurava o garoto, o outro esfaqueava. Eles chegaram a revezar as agressões.

Após o crime, os suspeitos fugiram. A vítima, que era natural de Manaus e que estava no município há pouco tempo, foi levada para o hospital da cidade. No entanto, não resistiu a um procedimento cirúrgico.

O caso está sendo investigado.