Homem que cantava em ônibus para pagar os estudos se forma em medicina

O jovem Joel Mistokles Luis da Silva, de 33 anos, conhecido como 'cantor do ônibus', superou todas as barreiras e viu seu sonho ser realizado ao se formar no curso de medicina, na segunda-feira (18). As informações são do G1 Nacional.

Em 2014, quando viu sua família passando por necessidades, ele decidiu cantar no ônibus, sem qualquer interesse em arrecadar dinheiro, apenas para demonstrar a angústia do momento difícil que estava enfrentando. "As lágrimas vieram para o meu rosto, cantei como se estivesse cantando para o meu próprio Deus. E quando eu passei a catraca, percebi que algumas pessoas estavam chorando dentro do ônibus", revelou. Desde então, ele passou a cantar e oferecer seu CD nos transportes.

Morador de São Luis, no Maranhão, ele sempre teve o sonho de ser médico. “Lutei por esse sonho com a ferramenta que eu tenho, que é a música. Nunca foi fácil. Eu e minha esposa sempre tivemos dificuldade, tínhamos nosso filho para cuidar... mas eu não desisti. Quando finalmente passei para medicina, eu já cantava nos ônibus. Então vendia o CD nos coletivos, o material que eu tinha às vezes, cabo, carregador, película de celular... porque quando a gente tem um sonho, luta com o que tem", relatou Joel.

Na solenidade, o formando foi aplaudido por alunos e professores do curso, que presenciaram a sua trajetória na faculdade.