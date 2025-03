Homem processa empresa por ser mordido por cão no home office; entenda

Um analista operacional sênior da Vale, sofreu uma mordida de seu próprio cachorro enquanto trabalhava de forma remota e buscou na Justiça indenização por danos morais e materiais. O incidente ocorreu quando o animal, deitado sobre a perna do funcionário, reagiu a um movimento brusco.

O pedido do trabalhador foi negado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), que manteve a sentença da Vara do Trabalho de Senhor do Bonfim. O funcionário alegou que a Vale deveria ter fornecido orientações sobre os riscos de animais de estimação no ambiente domiciliar, buscando responsabilizar a empresa pelo acidente.

VEJA MAIS

Inicialmente, o homem alegou que a lesão era resultado de doença ocupacional, mas posteriormente atribuiu a culpa à falta de instruções da empresa sobre segurança no teletrabalho.

A juíza substituta da Vara do Trabalho de Senhor do Bonfim, Flávia Muniz Martins, negou o pedido, destacando a ausência de relação entre a atividade exercida e o acidente sofrido.

"A avaliação da Justiça é que o ambiente de teletrabalho é controlado pelo próprio empregado e que não é de responsabilidade de empresa responder por riscos domésticos. A magistrada ressaltou que a responsabilidade civil da empresa só existe quando o acidente está diretamente ligado à função desempenhada, o que não ocorreu no caso."

Além disso, a perícia constatou que o trabalhador possuía discopatia degenerativa e que sua lesão no joelho não tinha relação causal com o trabalho.

"Durante o vínculo empregatício, ele nunca se afastou pelo INSS por problemas relacionados à coluna ou ao joelho, e seu exame demissional atestou que ele estava apto para o trabalho, sem qualquer incapacidade funcional", concluiu a juíza.