Homem investigado por matar duas irmãs no Ceará é preso em Goiás

Um homem investigado por participação no assassinato de duas irmãs no Cariri, Ceará, foi preso no último sábado (16), em Goiás. Na ocasião do crime, as duas irmãs foram mortas a facadas com movitação ainda sendo investigada.

Após ser localizado quase um ano depois do duplo feminicídio, o suspeito foi conduzido para uma delegacia na cidade de Formosa, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O homem deverá ser encaminhado ao Ceará, onde ficará à disposição da justiça cearense.

O crime

Duas irmãs foram encontradas mortas em 13 de abril de 2022, em Tarrafas, interior do Ceará. Segundo informaçõe da Polícia Militar, elas foram assassinadas a facadas em uma casa de um sítio.

Uma das vítimas foi achada na frente da casa, seminua, com várias perfurações. Ainda de acordo com a PM, a suspeita é de que ela tenha tentando fugir por uma janela e chegado até o terreno onde morreu. A outra foi localizada dentro da casa também com perfurações pelo corpo.

As duas portas foram danificadas, e a suspeita é de que o assassino agiu de madrugada.

As vítimas foram identificadas como Adriana Alves Ferreira, de 23 anos, e Maria Marilene Silva, de 17 anos, naturais da cidade de Farias Brito.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com