Homem é preso por usar pensão da mãe, de 91 anos; idosa passava fome

Nesta sexta-feira (29), um homem de 45 anos foi preso pelos crimes de abandono, maus-tratos e exploração financeira contra a própria mãe, uma idosa de 91 anos. As informações são do Metrópoles.

Segundo a polícia, a idosa estava passando fome e não recebia o benefício previdenciário do INSS porque o filho usava. A vítima estava vivendo em ambiente insalubre, não tinha alimentos e medicamentos para viver e dependia da doação de alimentos dos vizinhos.

Além do benefício, a vítima recebia o dinheiro do aluguel de um barracão nos fundos do imóvel e não repassava para a mãe.

O homem foi preso em Goiás e a idosa foi encaminhada para um abrigo temporário.