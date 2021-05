Homem é preso por montar ‘estúdio do terror’ para filmar estupros de crianças entre 8 e 10 anos

Um homem, identificado como Robério de Oliveira Pereira, dono do ‘estúdio do terror’, foi preso em flagrante na última terça-feira (25), por filmar estupros de crianças e comercializar o conteúdo pornográfico. Ele era considerado foragido pela polícia, mas foi capturado pelos agentes quando o chegava na casa, que usava para se refugiar, em uma favela no Rio de Janeiro.

Os investigadores da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) identificaram que as vítimas, eram menores de idade entre 8 e 10 anos, e tinham sido abusadas sexualmente na residência do suspeito, localizada no Morro Santa Marta, em Botafogo. As imagens eram comercializadas por Robério.

A Polícia Federal conseguiu, por meio dos vídeos, rastrear o paradeiro do acusado, que já vinha sendo vigiado pelos agentes, com um mandado de prisão expedido em 2018, e efetuar a prisão. No momento da prisão, ele confessou o crime de exploração sexual infantil. Robério já havia sido processado por tentativa de feminicídio praticado em 2006 contra uma ex-companheira, então com 16 anos de idade.

Todas as crianças identificadas como vítimas estão sendo encaminhadas à rede de proteção para receber os cuidados médicos e psicológicos necessários. O homem segue à mercê da Justiça.