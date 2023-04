Hoje vai chover? Veja a previsão e o clima para amanhã no Amazonas

O clima e previsão do tempo neste domingo (23/04) para o Amazonas é de dia nublado em algumas partes do Estado. Já na segunda-feira (24), a previsão do tempo é de tempestades isoladas. Segundo a meteorologia, a temperatura para hoje será de 24°C pela manhã, 28 °C pela tarde e 27°C pela noite. Ventos vindos do oés-noroeste e variáveis podem chegar a 5 km/h. A temperatura mínima é de 24.89º graus e a máxima é de 28.89º graus.

Vai chover no Amazonas?

A previsão é de 55% de possibilidade de chuva neste domingo (23/04). Além de 29 graus de temperatura e sensação térmica de 33 graus. A umidade do ar durante o dia será de 26%.

Que horas será o nascer e pôr do Sol?

O sol irá nascer no Amazonas às 06h57 e se pôr às 18h59. O dia terá 78% de cobertura de nuvens e o índice UV é 9.

Que horas será o nascer e pôr da Lua?

Em fase de Lua Crescente, o nascer da lua no Amazonas será às 09h51 e o pôr da Lua será às 22h04.

