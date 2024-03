Governo federal cria cinco novos institutos federais no Pará

O governo federal anunciou hoje, terça-feira (12), a criação de novos 12 campi de institutos federais (IFs) de educação, ciência e tecnologia na região norte. Essa medida faz parte do plano de expansão da rede, com a criação de 100 novos campi em todo o país. O estado do Pará receberá 5 novas unidades.

VEJA MAIS:

Através das suas redes sociais, o presidente divulgou quais cidades de cada região irão receber as novas unidades de ensino. As cidades de Barcarena Rendenção, Viseu, Tailândia e Alenquer serão beneficiadas no estado do Pará.

Na região norte, serão 5 no Pará, 2 no Amazonas e 1 em Rodônia, Acre, Amapá, Roraima e Tocantins.

De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Educação a região nordeste ganhará 38 campi, centro-oeste: 10 campi, sudeste 27 e sul 13.

O Nordeste é a região que receberá o maior número de novas unidades, consolidando-se como um polo de desenvolvimento educacional na área.

O anúncio desse investimento aconteceu em uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, no momento, enfatizou o compromisso do governo com a expansão e fortalecimento da educação e da ciência no país.

As instituições de educação profissional e tecnológica (EPT) ofertam cursos de qualificação profissional, técnicos e de graduação e pós-graduação inteiramente gratuitos. O investimento nas novas unidades faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).