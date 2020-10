Galpão do Caprichoso é alvo de incêndio e presidente pede investigação

O galpão do Boi Caprichoso, localizado em Parintins, cidade a 369 quilômetros de Manaus (AM) foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite da última terça-feira (20). O incidente ocorreu por volta das 23h35 e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, chamado para atender a ocorrência, antes que o fogo se alastrasse foi usado um lance de mangueira para isolar os módulos ainda preservados e evitar a propagação das chamas para o galpão de fantasias e alegorias.

Na manhã desta quarta-feira (21), a direção do Boi Caprichoso emitiu nota informando que o fogo foi controlado na parte externa do galpão. O presidente da agremiação, Jender Lobato, vai registrar Boletim de Ocorrência para que o caso seja investigado e apontar se foi ou não um incêndio criminoso.