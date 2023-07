Futebol tem sete regras novas a partir de julho; veja o que muda

As regras do futebol são bastante dinâmicas, tendo sido alteradas ao longo dos anos. A última mudança de maior impacto no esporte ocorreu durante a pandemia do novo coronavírus, quando o número de jogadores que podem ser substituídos durante a partida subiu de três para cinco. Agora, novas mudanças vão ocorrer no esporte, com sete regras novas a serem aplicadas a partir deste mês.

A decisão foi tomada pela International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta o esporte internacionalmente. As novas regras têm como principal objetivo esclarecer algumas situações que ocorrem durante as partidas e evitar novas polêmicas.

Quais são as novas regras do futebol?

Ao todo, sete regras novas começarão a ser aplicadas a partir deste mês de julho, são elas:

Sem provocação durante os pênaltis : chamada de regra “anti-Dibu Martínez”, a regra proíbe que goleiros atrasem cobranças de pênalti. Provocações, como a do goleiro argentino durante a final da Copa do Mundo de 2022, não serão mais permitidas, assim como tocar nas traves e na rede do gol;

: chamada de regra “anti-Dibu Martínez”, a regra proíbe que goleiros atrasem cobranças de pênalti. Provocações, como a do goleiro argentino durante a final da Copa do Mundo de 2022, não serão mais permitidas, assim como tocar nas traves e na rede do gol; Invasão de comissão técnica : gols poderão ser anulados caso membros da comissão técnica e jogadores interfiram no lance de alguma forma ao invadir o campo. Caso não tenha nenhuma consequência para a partida, a invasão não deverá ser vista como infração;

: gols poderão ser anulados caso membros da comissão técnica e jogadores interfiram no lance de alguma forma ao invadir o campo. Caso não tenha nenhuma consequência para a partida, a invasão não deverá ser vista como infração; Acréscimo por celebração de gols : a partir de agora, árbitros terão que considerar o tempo gasto nas comemorações de gol na hora de estabelecer o tempo que será acrescido no final de cada tempo;

: a partir de agora, árbitros terão que considerar o tempo gasto nas comemorações de gol na hora de estabelecer o tempo que será acrescido no final de cada tempo; Mudança no impedimento : um lance interpretativo se tornou norma a partir deste mês. Casos onde um jogador com domínio do corpo e da bola passar acidentalmente para um adversário em posição de impedimento não serão contados como infração. O lance será validado e o assistente não deverá marcar o impedimento;

: um lance interpretativo se tornou norma a partir deste mês. Casos onde um jogador com domínio do corpo e da bola passar acidentalmente para um adversário em posição de impedimento não serão contados como infração. O lance será validado e o assistente não deverá marcar o impedimento; Cartão vermelho em pênaltis : casos onde uma clara chance de gol for impedida por um jogador adversário deverão ser passíveis de cartão vermelho quando não houver disputa pela bola na hora da infração;

: casos onde uma clara chance de gol for impedida por um jogador adversário deverão ser passíveis de cartão vermelho quando não houver disputa pela bola na hora da infração; Treinador punido : caso o árbitro da partida não consiga identificar quem cometeu uma infração na área técnica, o treinador do clube será punido;

: caso o árbitro da partida não consiga identificar quem cometeu uma infração na área técnica, o treinador do clube será punido; Assistente reserva em jogo: agora, o assistente reserva poderá participar da partida, trocando informações com os demais árbitros.

Novas regras do Brasileirão

Em abril deste ano, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a alteração no Regulamento Geral das Competições. Entre as que mais chamaram a atenção estão a proibição de provocações a adversários e a exibição do VAR (Árbitro de Vídeo) nos telões dos estádios para acompanhamento da torcida.

