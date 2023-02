Funcionário do banco do Brasil furta da agência com mais de R$ 1 milhão

Um funcionário de 39 anos do Banco do Brasil na Rua Treze de Maio, em Teresina (PI), cujo nome não foi divulgado, foi preso por tentar fugir após furtar R$ 1,2 milhão da agência onde trabalhava. Quando o banco percebeu a ausência do dinheiro, acionou a polícia e, inicialmente, acreditou-se que o funcionário, que não tinha comparecido ao trabalho, pudesse ter sido sequestrado, de acordo com o delegado Charles Pessoa do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO). O caso aconteceu na última terça-feira (31). As informações são do G1 Piauí.

A polícia iniciou investigações logo após o furto ser denunciado e descartou a possibilidade de sequestro do funcionário. O delegado informou que foi verificado que o homem estava em deslocamento para o Ceará.

Com monitoramento, ele foi localizado e preso. Uma grande quantia de dinheiro e uma chave do cofre da agência foram encontradas em seu veículo. No entanto, o homem não soube informar a origem da quantia encontrada ou o paradeiro do restante do dinheiro furtado.

Segundo o delegado Charles Pessoa, a polícia encontrou mais uma parte do dinheiro na residência do funcionário do Banco do Brasil. Os familiares do homem relataram desconhecer sobre o crime e acreditavam que ele estava no trabalho.

O funcionário declarou sofrer de problemas psicológicos, mas, de acordo com o delegado, responderá pelo crime de peculato.

Enquanto aguarda o relatório técnico, a polícia investiga a modalidade exata do furto, já que o funcionário teve acesso ao cofre do banco, mas, de acordo com o delegado, não se sabe se ele levou a quantia de uma só vez ou se realizou vários furtos ao longo de um determinado período.