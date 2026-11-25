Um funcionário de uma loja de roupas provocou um incêndio acidental ao usar um desodorante aerossol e um isqueiro para simular um lança-chamas. O caso aconteceu na terça-feira (24), em Valparaíso de Goiás (GO), e atingiu uma arara com peças expostas no estabelecimento.
VEJA MAIS
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o trabalhador direciona o jato do desodorante para a chama do isqueiro, formando uma labareda que alcança as roupas. A ação teria sido uma brincadeira com um colega, mas o fogo se espalhou rapidamente.
Ao perceber o incêndio, o próprio funcionário tentou apagar as chamas com água, mas não conseguiu. Em seguida, outro trabalhador utilizou um extintor e controlou o fogo. Apesar do susto e dos danos às peças de roupa, ninguém ficou ferido.