Funcionário brinca de lança-chamas e incendeia loja de roupas

Brincadeira com colega de trabalho saiu do controle e atingiu roupas expostas em loja de Goiás

Câmeras registraram o momento em que a chama do isqueiro atinge as roupas após o uso de desodorante aerossol ( Foto: Reprodução/Youtube )

Um funcionário de uma loja de roupas provocou um incêndio acidental ao usar um desodorante aerossol e um isqueiro para simular um lança-chamas. O caso aconteceu na terça-feira (24), em Valparaíso de Goiás (GO), e atingiu uma arara com peças expostas no estabelecimento.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o trabalhador direciona o jato do desodorante para a chama do isqueiro, formando uma labareda que alcança as roupas. A ação teria sido uma brincadeira com um colega, mas o fogo se espalhou rapidamente.