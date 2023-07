Focos de calor na Amazônia crescem 10,7% no 1º semestre e atingem maior taxa desde 2019

A Amazônia registrou, somente no primeiro semestre de 2023, um aumento de 10,7% dos focos de calor detectados em comparação ao mesmo período do ano passado. Desde 2019, o satélite de referência não computava dados tão altos nos primeiros seis meses de um ano. O Pará, com um total de 18%, (1.482 focos) foi classificado como um dos estados que contribuíram para esse crescimento, logo atrás de Roraima, com 15% (1.261) e do Mato Grosso, com 55% (4.569). As informações são do G1.

Os números foram obtidos pelo Greenpeace Brasil em parceria com a GloboNews, junto a plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, a maior floresta tropical do mundo catalogou 8.344 focos de calor no primeiro semestre deste ano.

Os focos de calor são medidos através do satélite que capta a temperatura e as traduz em pixels. Nesse mecanismo de leitura, não é possível mensurar através dos focos de calor dessa pesquisa a área atingida.

Para Rômulo Batista, que atua como porta-voz do GreenPeace Brasil, o aumento nos registros pode ser explicado por vários fatores. ““A gente saiu de anos sob o fenômeno da La Niña, quando há períodos de chuva maiores. E agora estamos indo para um El Niño – um período mais seco. O mês de junho foi um dos mais quentes já registrados no mundo e na Amazônia não foi diferente. Quanto menos chuva e mais quente, mais suscetível fica todo o bioma a incêndios“, afirmou Batista ao G1.

​No comparativo feito do ano passado com o de 2023, o estado que apresentou maior crescimento de focos de calor no primeiro semestre foi Roraima, com mais de 100% de aumento, segundo o G1. Pará e Tocantins tiveram aumento de 38%. Em compensação, Acre e Maranhão apresentaram queda de 60% e 34% nos focos de calor, liderando o quesito.

​Fazendo um cruzamento dos dados entre os focos de calor e o desmatamento aponta que aproximadamente 37% dos focos são de áreas de desmatamento consolidado.

Confira:

- 37% desmatamento consolidado

- 22,3% vegetação primária

- 19,1% desmatamento recente

- 11,3% outros

- 10,3% vegetação secundária

Focos por estado entre 2022 e 23

- Mato Grosso: 4702 focos em 2022 e 4569 em 2023, uma diminuição de -2,8%

- Pará: 1124 focos em 2022 e 1482 em 2023, um aumento de 31,8%

- Roraima: 627 focos em 2022 e 1261 em 2023, um aumento de 101,1%

- Amazonas: 368 focos em 2022 e 390 em 2023, um aumento de 5,9%

- Rondônia: 378 focos em 2022 e 276 em 2023, uma diminuição de 26,9%

- Maranhão: 140 focos em 2022 e 249 em 2023, um aumento de 77,8%

- Tocantins: 43 focos em 2022 e 54 em 2023, um aumento de 25,6%

- Acre: 137 focos em 2022 e 48 em 2023, uma diminuição de 65,9%

- Amapá: 14 focos em 2022 e 15 em 2023, aumento de 7,1%

Fonte: Inpe