Fisiculturista morre e amiga fica gravemente ferida em acidente de trânsito

Uma atleta de fisiculturismo, de 31 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desde sábado (28). Ariane Real da Silva estava com uma amiga, de 28 anos, que a acompanhava em um Celta, e foi levada ao hospital em estado grave.

De acordo com o pai de Ariane, o carro das vítimas foi atingido por um Camaro que trafegava em alta velocidade pela avenida Ville Roy, em Boa Vista, Roraima. A atleta estava no banco do passageiro.

Segundo a Polícia Militar, o Camaro era ocupado por dois jovens: o condutor, Fernando Takao Marisihiqui Filho, de 23 anos, e um passageiro, de 27. Uma testemunha contou que o carro deles seguia pela faixa central da Ville Roy "em altíssima velocidade" quando colidiu na lateral direita do carro das vítimas, que estava atravessando a avenida.

Ariane morreu ainda no local do acidente. Ela deixa um filho, um menino de 1 ano e 3 meses. Já a amiga dela sofreu grave lesão no tórax, foi intubada e levada ao Pronto Socorro Estadual.

O laudo do IML indicou que a causa da morte foi asfixia e fratura de coluna cervical como a causa da morte de Ariane. em decorrência do acidente automobilístico.

O condutor do veículo foi apresentado na Central de Flagrantes, no 5° Distrito Policial.