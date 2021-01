Fiocruz terá 210 milhões de doses em 2021, mas ainda 'vai faltar vacina'

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pretende entregar ao governo brasileiro 210,4 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford, contra a covid-19, em 2021, mas o montante, somado a outras vacinas disponíveis no país, ainda não deve ser suficiente para imunizar toda a população brasileira ainda este ano.

“Não tem vacina no mundo para todo mundo, vai faltar vacina”, diz Maurício Zuma, diretor de Bio-Manguinhos, que é a unidade técnico-científica da Fiocruz.

Ele acredita que a vacinação contra a covid-19 só vai se encerrar em 2022, apesar de todos os esforços do instituto para disponibilizar o imunizante o quanto antes.

Do total previsto para ser entregue este ano, 100,4 milhões de doses serão produzidas no primeiro semestre, a partir do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado da China, e outros 110 milhões a partir do insumo produzido localmente. Zuma espera que as primeiras doses da vacina da Fiocruz sejam disponibilizadas ao governo no começo de março.