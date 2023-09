Explosão em empresa metalúrgica deixa dezenas de feridos em São Paulo

Uma explosão em uma empresa metalúrgica na cidade de Cabreúva, em São Paulo, deixou duas pessoas mortas e vários funcionários feridos na manhã desta sexta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil, 12 deles estão em estado grave e dois foram confirmados como óbito no início desta tarde.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência às 10h45, na Rua David Marcassa Lopes, no bairro Pinhal. No resgate, treze viaturas e dois helicópteros deram suporte ao atendimento de feridos.

Ainda não se sabe a causa da explosão e, de acordo com a equipe, o número de feridos pode chegar a 50 pessoas. Todas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa de Cabreúva.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)