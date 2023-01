Ex-Rouge é apontada como uma das participantes do BBB23

A cantora Aline Wirley, ex-integrante da banda Rouge, é umas das participantes do Camarote do BBB23, que começa em alguns dias. A informação é da coluna LeoDias e o site Metrópoles divulgou.

Aline, que é casada com o ator Igor Rickli e mãe de um menino de oito anos, já vinha tendo o seu nome especulado para participar do programa pelos seus fãs. Recentemente, ela e o marido se tornaram alvo de polêmica, ao revelarem a bissexualidade de ambos e o fato de terem uma relação aberta, embora oficializada desde 2015.

Além de cantora, ela também é atriz e, no ano passado, foi uma das atrações do reality The Masked Singer Brasil, onde interpretou a personagem “caranguejo”.

Outras participantes do Rouge também já estiveram em reality shows, como é o caso de Li Martins, que participou de A Fazenda, em 2015, e de Power Couple, em 2021.