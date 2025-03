Ex-assistente de palco de Danilo Gentili acusa o apresentador Otávio Mesquita de estupro

A comediante e ex-assistente de palco de Danilo Gentili, Juliana Oliveira, está acusando o apresentador Otávio Mesquita de estupro. Ela alega que o crime ocorreu durante a gravação do programa The Noite, do SBT, local onde ela atuava como assistente de palco e produtora até o ano passado. A humorista entrou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo (MP/SP).

De acordo com a denúncia, o programa foi ao ar no dia 25 de abril de 2016 e o estupro teria ocorrido nos primeiros minutos após a abertura da edição. Na ocasião, Otávio entrou no palco de ponta-cabeça, por meio de um cabo que estava sustentando o seu corpo, ao som da música-tema do Batman. Após encostar os pés no chão, Juliana entra para ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança quando ele puxa a comediante e comete o ato, apalpando seus seios e sua genitália. Logo depois do crime, Mesquita ainda teria prendido a comediante com as pernas e simulado uma relação sexual.

VEJA MAIS

No total, o momento durou aproximadamente 3 minutos e Danilo Gentili disse durante a exibição: "Juliana está fazendo cara feia, mas eu sei que ela gostou". Segundo os advogados da ex-assistente de palco do “The Noite”, Juliana Oliveira, as imagens são claras e "evidenciam o uso de violência física, já que a vítima lutou ativamente para se desvencilhar do agressor, reagindo com tapas e chutes".

Procurado pela colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, o acusado negou todas as informações e disse que o ato foi apenas uma brincadeira combinada entre ele e Juliana antes do início das gravações. "É um absurdo [essa acusação]. Aquilo foi gravado. Ela demorou nove anos e só fez isso agora porque foi demitida e está chateada", tentou se defender o apresentador Otávio Mesquita.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Heloá Canali, diretora executiva em Oliberal.com)