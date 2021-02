Entidades médicas divulgam manifesto em defesa do uso de máscaras contra a covid

Com o Sistema Único de Saúde (SUS) passando pelo momento mais crítico desde o início da pandemia, 46 entidades médicas assinaram um manifesto para apoiar e reforçar a necessidade do uso de máscara como instrumento de combate ao coronavírus. O manifesto foi divulgado no início da tarde deste domingo, 28.

Na nota, entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a Faculdade de Medicina de Botucatu / Unesp e outras, defendem não só o uso das máscaras, mas também ações para contenção da pandemia da covid-19, como o distanciamento físico, não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a higienização das mãos.

"Máscaras são instrumentos eficazes para a redução da transmissão de vírus respiratórios e são preconizadas na atual pandemia para uso, não apenas por profissionais da saúde no cuidado de indivíduos com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, mas por todos. O uso correto da máscara é a ação pessoal com efeito coletivo fundamental para diminuir a circulação do vírus da COVID-19 que assola o país neste momento", diz a nota.

O comunicado continua: " É urgente que as medidas efetivas para diminuir a transmissão da doença sejam assumidas pela população como compromisso social para diminuir a possibilidade do surgimento de novas variantes do vírus e o colapso total dos serviços de saúde de todo país."

Na última quinta-feira, 25, o presidente da República, Jair Bolsonaro, citou um estudo alemão para criticar supostos efeitos colaterais do uso de máscaras. De acordo com o Estadão Verifica, trata-se de uma análise de pouco rigor científico e incapaz de comprovar relação com os problemas mencionados em crianças.

O artigo também não foi revisado por pares, nem publicado em revistas científicas até o momento.

Evidências apontam que, nesse mais recente ataque ao uso de máscaras, Bolsonaro se baseou em um tuíte de um médico negacionista chamado Alessandro Loiola, que já foi alvo de quatro verificações do Projeto Comprova por espalhar informações falsas e é autor de um livro chamado "Covid-19: a fraudemia", um compêndio de teses anticientíficas e teorias conspiratórias.

Assinam o manifesto:

1. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia

2. Associação Alagoana de Doenças do Tórax

3. Associação Amazonense de Pneumologia e Cirurgia Torácica

4. Associação Brasileira de Alergia e Imunologia

5. Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação

6. Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

7. Associação Brasiliense de Medicina da Família e Comunidade

8. Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia

9. Associação de Medicina Intensiva Brasileira

10. Associação de Medicina Intensiva do DF

11. Associação de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Rio Grande do Norte

12. Associação Maranhense de Pneumologia e Cirurgia Torácica

13. Associação Médica de Brasília

14. Associação Paraense de Pneumologia e Tisiologia

15. Associação Paranaense de Pneumologia e Tisiologia

16. Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade

17. Associação Pernambucana de Pneumologia e Tisiologia

18. Faculdade de Medicina de Botucatu / Unesp

19. Sociedade Brasileira de Anestesiologia

20. Sociedade Brasileira de Cardiologia

21. Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica

22. Sociedade Brasileira de Dermatologia

23. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

24. Sociedade Brasileira de Hepatologia

25. Sociedade Brasileira de Infectologia

26. Sociedade Brasileira de Nefrologia

27. Sociedade Brasileira de Patologia

28. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial

29. Sociedade Brasileira de Pediatria

30. Sociedade Brasileira de Reumatologia

31. Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia

32. Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente

33. Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas

34. Sociedade Brasiliense de Reumatologia

35. Sociedade Cearense de Pneumologia e Tisiologia

36. Sociedade de Pneumologia da Bahia

37. Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo

38. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Mato Grosso

39. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro

40. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul

41. Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia

42. Sociedade Mineira de Pneumologia e Tisiologia

43. Sociedade Paraibana de Tisiologia e Pneumologia

44. Sociedade Paulista de Infectologia

45. Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia

46. Sociedade Paulista de Reumatologia