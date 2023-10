ENEM: veja como e onde usar as notas do exame?

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova realizada anualmente no Brasil para diversos fins. Com 190 questões objetivas mais uma redação, o ENEM é feito em dois dias e exige do aluno conhecimentos acerca do que foi abordado durante toda sua formação escolar, desde cálculos simples aos mais complexos, e de conhecimento linguístico básico à estruturação de um texto.

O ENEM é um dos principais meios de ingresso ao ensino superior no Brasil, seja no setor público ou privado. A nota obtida no exame pode ser aplicada de diversas maneiras. Muitas instituições de ensino superior usam as notas do ENEM como parte do processo seletivo, seja como critério único ou como parte de um sistema de pontuação combinado com outros fatores, como vestibular. Abaixo, confira algumas opções de onde jogar a nota do ENEM

Sisu

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é um sistema do Governo Federal brasileiro que utiliza as notas do ENEM como base para a seleção de candidatos para vagas em universidades públicas. Os estudantes podem se inscrever no Sisu e concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país.

Prouni

O Prouni (Programa Universidade para Todos) é um programa do Governo que oferece bolsas de estudo parciais e integrais em universidades privadas com base nas notas do ENEM. Os candidatos que obtiverem boas notas no exame podem se inscrever no Prouni e concorrer a bolsas de estudo ofertadas pela faculdade privada.

Fies

O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é um programa de financiamento estudantil que permite que estudantes financiem seus estudos em instituições de ensino superior privadas. As notas do ENEM também são usadas como critério para participar do Fies e determinar as condições de financiamento.

Universidades privadas

É comum que muitas universidades privadas utilizem as notas do Enem como parte do processo de admissão. Isso significa que os estudantes podem evitar o tradicional vestibular da instituição, optando por utilizar suas notas do Enem como critério de seleção.

Normalmente, o envio das notas do Enem para a universidade pode ser feito de maneira online, permitindo que a instituição verifique se o candidato atingiu a pontuação necessária para ingressar no curso desejado. No entanto, é importante observar que algumas universidades podem solicitar que o candidato compareça pessoalmente para realizar esse processo. Portanto, é essencial verificar os procedimentos específicos de cada instituição.

Além disso, algumas universidades privadas oferecem bolsas de estudos com base nas notas do Enem. Isso significa que a pontuação obtida pelo candidato pode se traduzir em um desconto percentual no valor da mensalidade do curso escolhido.

Universidades do exterior

Atualmente, algumas universidades de outros países já aceitam a nota do Enem como forma de seleção de estudantes brasileiros. Em Portugal, por exemplo, há mais de 50 instituições de ensino superior portuguesas que possuem convênio com o Inep., segundo o site QueroBolsa.

Além de Portugal, outros países que oferecem vagas pelo Enem em algumas faculdades são França, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos e até mesmo o Canadá. Para saber como funciona o processo seletivo pelo Enem e quais são as universidades, acesse: 5 países com universidades que aceitam a nota do Enem.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)