Enem 2023: termina hoje (21) o prazo para pagamento de taxa de inscrição

Os estudantes que desejarem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023 têm até as 23h59 de hoje (21) para efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85,00. O valor pode ser pago por Pix, cartão de crédito, débito em conta ou por boleto gerado na Página do Participante.

Com o pagamento, o estudante garante a inscrição no ENEM deste ano, gerando um cartão de confirmação dias antes do primeiro domingo de prova. Vale ressaltar que os alunos que tiveram direito à isenção no pagamento da taxa não precisam pagar nenhum valor, a inscrição já está garantida.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para fazer o pagamento por Pix, o candidato deve scanear o QR code que consta na página do boleto.

VEJA MAIS

Segundo dados preliminares do Inep, 4.673.333 pré-inscrições para o Enem 2023 foram registradas. Isso representa um aumento de 8,2% em relação às inscrições 2022, quando houve 4.318.324 inscritos. Os números finais serão divulgados após o fim do prazo de pagamento da taxa de inscrição para os não-isentos.

Dias do Enem 2023

Enem Regular

Inscrição: 5 a 16 de junho;

Data da prova: 5 e 12 de novembro;

Gabarito: 24 de novembro;

Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro;

Prova: 12 e 13 de dezembro;

Gabarito: 27 de dezembro;

Resultado: 16 de janeiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Felipe Saraiva)