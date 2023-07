Empréstimo com garantia de veículo: saiba como funciona, como fazer e quais os riscos

Conseguir um empréstimo nem sempre é uma tarefa fácil. Para encontrar uma boa oferta, é preciso pesquisar bastante, encontrando assim as melhores condições para a contratação do crédito. Além disso, nem sempre as instituições financeiras estão dispostas a liberar o valor solicitado pelo cliente, sendo necessário apresentar alguma garantia para fechar a proposta.

Seja qual for o motivo: pagamento de dívidas, compra e reforma de imóveis ou com despesas médicas, o empréstimo pode ser uma saída para quem precisa de acesso rápido a uma certa quantia financeira. Oferecer um veículo como garantia pode facilitar, e bastante, a vida de quem está a procura de um bom contrato de empréstimo.

Como funciona o empréstimo com garantia de veículo?

O empréstimo com garantia de veículo funciona da seguinte forma: o cidadão oferece um veículo como garantia de que irá pagar as parcelas de seu contrato, recebendo crédito de uma instituição financeira.

A instituição avalia o valor do carro e define o valor possível do empréstimo de acordo com diversos fatores: quilômetros rodados, condições do veículo, ano de fabricação, entre outros.

Após apresentar os documentos necessários, o cliente transfere - de maneira temporária - a propriedade do veículo para a instituição financeira, até o fim do pagamento das parcelas do empréstimo.

Como fazer um empréstimo com garantia de veículo?

O passo a passo de um empréstimo com garantia de veículo é simples, sendo necessário principalmente encontrar uma instituição financeira que ofereça o crédito para a modalidade. Após encontrar o serviço, o cidadão deve seguir os seguintes passos:

Entrar em contato e solicitar mais informações sobre os requisitos e documentos necessários;

Fazer uma avaliação do veículo;

Apresentar os documentos solicitados e assinar o contrato;

Transferir a posse temporariamente para a instituição;

Receber o valor do empréstimo;

Pagar as parcelas acordadas;

Recuperar a posse do veículo após a quitação da dívida.

Quais os riscos de oferecer um veículo como garantia de empréstimo?

Se houver inadimplência, a instituição financeira tem o direito de tomar posse do veículo e vendê-lo para quitar a dívida. Além disso, em caso de desvalorização do veículo, pode haver uma discrepância entre o valor do empréstimo e o valor de mercado do veículo, resultando em perda financeira para o proprietário.

Também é importante considerar a possibilidade de danos ou perda do veículo durante o período em que estiver sob a posse da instituição financeira. É fundamental avaliar esses riscos e as condições do contrato antes de optar por um empréstimo com garantia de veículo.

É importante lembrar que a posse do veículo fica nas mãos da instituição financeira apenas de maneira temporária, e que o cidadão pode continuar utilizando o automóvel durante o período de pagamento do empréstimo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)