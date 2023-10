Empresária morre após portão eletrônico de casa cair sobre ela

Uma empresária de 43 anos morreu após ser atingida pelo portão eletrônico da própria casa, em Rio Verde, Goiás. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (17), no Bairro Gameleira 1. Rivana Ferreira estava abrindo o portão com as mãos no momento em que o cabo de aço arrebentou. Segundo a família, o portão estava com defeito.

Segundo relatos dos familiares, Rivana havia saído com a mãe para ir ao supermercado e, ao chegarem em casa, ela estacionou o carro na entrada e desceu para abrir o portão. A empresária tentou usar o controle para abrir, mas não conseguiu, pois o motor estava com defeito. Foi quando ela tentou abrir manualmente, mas o cabo de aço arrebentou e o portão caiu sobre ela.

VEJA MAIS

Vizinhos correram para ajudar a vítima e chamaram o socorro. Rivana foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal Universitário (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Rivana era dona de uma loja de roupas no bairro e era muito querida na região. Ela faria aniversário no dia 23 de outubro. O Instituto Médico Legal (IML) deve realizar exames no corpo de vítima para identificar a causa exata da morte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)