Em outdoor, empresário faz apelo a ladrão para não ser mais assaltado

Cansado de ver o estabelecimento comercial ser alvo de furtos, chegando ao ponto de registrar seis boletins de ocorrência só nos últimos 12 meses, um empresário de Lorena, no interior de São Paulo, decidiu tomar uma medida inusitada: publicou um outdoor com um aviso ao “ladrão amigo”.

João Benedito Toledo, de 60 anos, é dono de uma madeireira que chegou a ser assaltada três vezes em um intervalo de 15 dias, resultando em um prejuízo de mais de R$ 7 mil. Diante da ausência de soluções para o seu problema, ele decidiu encomendar um cartaz com um aviso ao visitante indesejado e desconhecido: “Peço ao amigo ladrão que, por favor, pare de nos roubar! Pois não temos mais condições de arcar com os prejuízos causados por você. Obrigado. Fique com Deus”.

Nas últimas visitas dos bandidos à madeireira, em vez dos materiais de construção os criminosos furtaram computadores, equipamentos de proteção (EPIs), cabos do maquinário, fiação elétrica, ferramentas e outros objetos.

“O intuito com isso é mostrar para a população e as autoridades em geral o que está ocorrendo em nosso estabelecimento. Foi registrado o boletim de ocorrência, mas os crimes continuaram, não obtemos nenhuma resposta”, diz o empresário.

Depois de publicar o outdoor para o ladrão, João Benedito instalou câmeras de vigilância e alarmes para proteger o seu patrimônio e evitar futuros prejuízos. Os últimos furtos tiveram apenas seis dias de diferença entre eles. Os ladrões quebraram vidros, reviraram o escritório e furtaram tudo que conseguiram. No dia 6 de setembro, após ter realizado os boletins de ocorrência na delegacia de Lorena, o empresário foi mais uma vez vítima do criminoso.

Apesar dos boletins de ocorrência feitos na Polícia Civil, o empresário não conseguiu recuperar nada do que foi furtado. De acordo com a polícia, nenhum suspeito foi detido. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que segue fazendo buscas para identificar o ladrão e que irá reforçar a segurança da região.